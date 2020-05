Door de strakblauwe luchten en het grote aantal zonuren was april een topmaand voor mensen met zonnepanelen, blijkt woensdag uit cijfers van energieleverancier Essent. De opbrengst van een gemiddeld zonnepaneelsysteem bereikte in april met een gemiddelde opbrengst van 88 euro een record. Dat was 28 euro meer dan het langjarig gemiddelde voor april.

April 2020 was met 282 zonuren de zonnigste aprilmaand in jaren. Alleen in april 2007 was het nog zonniger: toen kwam het totaal uit op 284 zonuren. Hoewel het in 2007 zonniger was, zijn de huidige panelen een stuk efficiënter. Daardoor is de opbrengst per zonnepaneel nog nooit zo hoog geweest.

Het is de tweede maand op rij waarin zonnepaneeleigenaren goed boeren: vorige maand kwam het aantal zonuren uit op 186, fors meer dan het gemiddelde van 138 uur voor maart.

Doordat maart ook al heel zonnig was, ligt de opbrengst per zonnepaneel in de periode van januari tot en met april op 169 euro. Dat is volgens Essent 41 euro meer dan het langjarig gemiddelde.