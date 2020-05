Het faillissement van C&A is aangevraagd door een bedrijf dat nog zo'n 30.000 euro tegoed heeft van de winkelketen. De keten zou tot nu toe niet hebben gereageerd op sommaties. Wel wordt verwacht dat het faillissement niet zal doorgaan en dat het bedrijf snel alsnog zal betalen.

"C&A laat de facturen van onze klant - circa 30.000 euro - zonder enig bericht onbetaald", laat het Invorderingsbedrijf woensdag weten namens het bedrijf dat nog geld moet ontvangen van C&A. Het gaat om een bedrijf dat gespecialiseerd is in service en onderhoud aan elektrotechnische installaties.

De zaak wordt ongeveer over twee weken behandeld door de rechtbank Amsterdam. Een precieze datum wordt nog bepaald.

Overigens komt het mogelijk niet zover. "Ik verwacht dat C&A snel zal gaan betalen. De vordering wordt niet inhoudelijk betwist en ik kan mij niet voorstellen dat C&A zijn winkelketen failliet laat verklaren voor dit bedrag", aldus Joost Konings van het Invorderingsbedrijf.

Het bedrijf heeft er toch voor gekozen om het faillissement van C&A aan te vragen, omdat het in de problemen komt door de betalingsweigering van de keten. Personeel en leveranciers dreigen niet betaald te kunnen worden.

"We zien in de praktijk vaak dat kleine ondernemers de dupe worden van de grillen in het betaalgedrag van grote opdrachtgevers, zoals C&A. Het aanvragen van het faillissement is het beste incassomiddel om zakelijke vordering te incasseren", aldus Konings.

C&A heeft nog niet gereageerd op de faillissementsaanvraag.