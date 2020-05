De Nederlandse economie zal in 2020 door de coronacrisis met 6,8 procent krimpen, voorspelt de Europese Commissie woensdag in de lenteraming (pdf). Hiermee is de krimp iets minder zwaar vergeleken met andere eurolanden; Brussel verwacht dat de economie van de eurozone als geheel met 7,7 procent zal krimpen. In de raming wordt gesproken van "een recessie van historische omvang".

De economische krimp zal volgens de Commissie in Nederland gepaard gaan met een hogere werkloosheid en een flink begrotingstekort. Waar de werkloosheid vorig jaar nog naar een historisch dieptepunt daalde van 2,9 procent, verwacht Brussel dat de werkloosheid dit jaar met 3 procentpunten zal toenemen naar 5,9 procent.

Het begrotingsoverschot van 2019 zal dit jaar weer een begrotingstekort worden, omdat er meer geld door de regering wordt uitgetrokken om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Waar het begrotingsoverschot vorig jaar nog 1,6 procent bedroeg, zal dat dit jaar uitkomen op een tekort van 6,3 procent. Hierdoor zal de staatsschuld toenemen naar 62,1 procent van het bbp, iets hoger dan de 60 procent van het bbp die de Europese begrotingsregels voorschrijven.

Volgend jaar zal de economie weer voor een deel herstellen: de Commissie voorspelt voor 2021 een economische groei van 5 procent. Dan zal de staatsschuld ook weer dalen naar 57,6 procent, waarmee Nederland voldoet aan de begrotingsregels van Brussel.

Grote verschillen tussen eurolanden

De verschillen tussen de eurolanden zijn groot, blijkt uit de cijfers van de Commissie. Dat heeft deels te maken met hoe hard een land getroffen wordt door de coronacrisis, maar ook met de samenstelling van de economie van het land. Zo zal een land dat afhankelijker is van toerisme harder geraakt worden door de huidige crisis.

Hierdoor loopt de economische krimp van Spanje, een land waar de toerismesector relatief groot is, op tot bijna 10 procent. Ook zal de werkloosheid volgens Brussel oplopen van 14 procent in 2019 naar bijna 19 procent dit jaar.

De economie van Italië, een van de zwaarst getroffen eurolanden, zal volgens Brussel met 9,5 procent krimpen. Daarnaast zal het begrotingstekort oplopen tot 11,1 procent van het bbp en zal de staatsschuld verder stijgen naar bijna 160 procent van het bbp.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.