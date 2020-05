Disney is in het eerste kwartaal van dit jaar hard geraakt door de coronacrisis, blijkt uit de kwartaalcijfers. Door de virusuitbraak moesten onder meer themaparken en resorts van het bedrijf de deuren sluiten, waardoor het prijskaartje van de corona-uitbraak opliep tot 1,4 miljard dollar (1,3 miljard euro).

Ondanks de coronacrisis steeg de omzet van Disney in de eerste drie maanden van 2020 wel met 18 procent, maar dat was niet terug te zien in de winst; die kelderde met maar liefst 91 procent.

De winstdaling komt vooral door het sluiten van de themaparken en de resorts, samen goed voor ongeveer een derde van de inkomsten van Disney. Daarnaast lopen de inkomsten van de Disney-filmstudio's ook terug, omdat er sinds maart maar weinig films werden vertoond vanwege de coronacrisis.

Om de kosten enigszins in bedwang te houden zal Disney dit half jaar geen dividend uitkeren, waarmee het 1,6 miljard dollar in kas houdt. De maatregel komt boven op eerder genomen kostenbesparende maatregelen, zoals het met verlof sturen van 120.000 medewerkers en een verlaging van de lonen van topbestuurders.

Het was niet alleen maar kommer en kwel voor Disney: door de grote hoeveelheid thuiszitters wereldwijd is het aantal abonnees van streamingdienst Disney+ explosief gestegen. Waar eind maart nog 33,5 miljoen mensen een abonnement hadden op de streamingdienst, was dit aantal op 4 mei gestegen naar 54,5 miljoen.

Ook lijkt er licht aan het eind van de tunnel te zijn voor de themaparken en resorts. De nieuwbakken Disney-topman Bob Chapek maakte dinsdag bekend dat Disneyland in het Chinese Sjanghai op 11 mei weer zal opengaan. Wel wordt het maximale aantal bezoekers flink omlaag geschroefd naar ruim 30 procent van het normale aantal. Dat betekent dat per dag 'slechts' 24.000 bezoekers op de foto kunnen met Disney-figuren als Mickey Mouse, Goofy en Donald Duck.

