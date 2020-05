Verhuurplatform Airbnb heeft dinsdag bijna tweeduizend medewerkers, omgerekend een kwart van het personeelsbestand, op straat gezet. Door het coronavirus is de wereldwijde reisbranche vrijwel stil komen te staan, waardoor Airbnb veel minder woningen en kamers verhuurt.

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de verwachte omzet van het bedrijf dit jaar meer dan de helft lager ligt dan vorig jaar, schrijft Airbnb-oprichter Brian Chesky in een memo aan het personeel. Vorig jaar lag de omzet van Airbnb rond de 4,3 miljard euro.

Wel lijkt het aantal boekingen langzaam op te krabbelen. In gesprek met Financial Times (FT) zegt Chesky dat steeds meer Nederlanders en Denen een huisje of woning huren in eigen land. Het aantal binnenlandse boekingen in Nederland lag eind april op 80 procent van het niveau van april vorig jaar. In Denemarken is dat zelfs 90 procent.

"Het herstel is beter dan we twee weken geleden verwacht hadden", zegt de Airbnb-oprichter. "Maar we weten niet of dit een tijdelijk of een permanent herstel is", aldus Chesky.

