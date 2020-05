Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zegt vanuit Den Haag te hebben vernomen dat de terrassen vanaf 1 juni weer open mogen. Directeur Dirk Beljaarts van KHN is blij dat er eindelijk iets gebeurt, maar vindt het te weinig en 1 juni te ver weg, zegt hij dinsdag tegen NU.nl.

De directeur van de branchevereniging voor de horeca heeft woensdag nog overleg met het ministerie van Economische Zaken, voordat het nieuws over de terrassen bekendgemaakt zal worden. "Vorige week hadden we ook overleg, maar dat verliep toen zwaar teleurstellend."

Na dat overleg werd geen enkele maatregel voor de horeca versoepeld. De cafés en restaurants in Nederland zijn sinds 15 maart verplicht gesloten om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. "Het is mooi dat er nu iets van perspectief is, maar het overgrote deel van de horeca heeft geen terras, of niet noemenswaardig", zegt Beljaarts.

De openstelling van de terrassen wordt volgens de KHN-directeur vanaf 1 juni onder voorwaarden toegestaan. "Met 1,5 meter afstand, dus de capaciteit wordt ook minder." De ondernemers in de horeca zijn daarmee niet gered. "Dit is ook nog een maand met extra loonkosten, met het vakantiegeld erbij. Zonder perspectief zullen veel ondernemers de handdoek in de ring gooien en belanden werknemers in de WW."

KHN zou liever zien dat de horeca vanaf 20 mei 'gefaseerd' open kan, en meer dan alleen de terrassen. "We nemen onze verantwoordelijkheid met de broodnodige maatregelen om de gezondheid van de mensen te waarborgen. Consumenten zijn het ook zat, wij kunnen voorzien in een behoefte en dat willen we graag", zegt Beljaarts.

Hij verwijst ook naar andere landen waar de horeca al meer ruimte krijgt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.