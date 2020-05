Nadat eerder KLM al aankondigde als gevolg van de coronacrisis vervroegd afscheid te nemen van de viermotorige Boeing 747-toestellen, doet Virgin Atlantic nu hetzelfde. De Britse maatschappij van Richard Branson zegt dinsdag per direct geen gebruik meer te maken van de zeven jumbojets die ze heeft.

Het afscheid van de relatief dure toestellen om mee te vliegen, is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat de maatschappij aankondigt om de coronacrisis te kunnen overleven. Er wordt ook afscheid genomen van ruim drieduizend medewerkers "in allerlei functies", aldus het bedrijf.

Virgin Atlantic is voor 49 procent in handen van het Amerikaanse Delta Air Lines, dat ook een belang heeft in Air France-KLM. Eigenlijk was het de bedoeling dat Air France-KLM ook een belang zou nemen in de Britse maatschappij, maar dat werd vorig jaar afgeblazen. De vier maatschappijen werken wel intensief samen bij het vervoer over de Atlantische Oceaan.

Virgin Atlantic zegt te verwachten dat het zeker drie jaar duurt voordat de luchtvaart herstelt van de coronacrisis.

