ABP, met 2,9 miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds van Nederland, heeft de zelf opgelegde doelstellingen voor duurzaam en verantwoord beleggen ruimschoots gehaald. Dat meldt het pensioenfonds voor ambtenaren en onderwijspersoneel in het woensdag gepubliceerde duurzaamheidsverslag.

Geld voor de betaling van pensioenen investeert ABP eerst in bedrijven en sectoren die duurzaamheid in de breedste zin van het woord bevorderen.

Als onderdeel van het beleid van ABP om verantwoorder te beleggen, spreekt het fonds ondernemingen of organisaties waarin is geïnvesteerd aan op hun handelwijzen.

De vele tientallen miljarden die het pensioenfonds belegt om het vermogen te laten groeien, worden volgens ABP in toenemende mate gestoken in bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. In 2014 had het fonds zich concrete doelen gesteld voor de periode tot en met 2019. Die werden vorig jaar allemaal gehaald.

CO2-voetafdruk fors kleiner geworden in het eerste kwartaal

Bij het verkleinen van de zogenoemde CO2-voetafdruk van de bedrijven waar ABP aandelen in heeft, speelde de huidige coronacrisis een rol. "De CO2-voetafdruk is net als in de afgelopen vijf jaar ook dit jaar op 31 maart vastgesteld en daardoor is het effect van de coronacrisis ook in deze periode meegenomen", verklaart ABP.

Omdat bedrijven minder actief zijn, wordt ook minder CO2 uitgestoten. "De CO2-voetafdruk is fors afgenomen in het eerste kwartaal van 2020." Een woordvoerder van ABP benadrukt dat dit eens te meer laat zien dat de vaststelling van zo'n voetafdruk een momentopname is. "Als de bedrijvigheid weer aantrekt, zal de uitstoot weer toenemen."

Zonder 'corona-effect' was de doelstelling ook gerealiseerd

Dat wil overigens niet zeggen dat ABP zijn eigen doelstelling dan niet zou halen, want die was zonder het 'corona-effect' ook ruimschoots gehaald. Het pensioenfonds koos ervoor minder geld te steken in sectoren met een hoge CO2-uitstoot en binnen die sectoren te kiezen voor de bedrijven die het meest doen aan de beperking van de uitstoot. Het verkleinen van de CO2-voetafdruk is een van de duurzame doelstellingen van het fonds.

Sinds 2015 let ABP bij het investeren ook op verantwoord ondernemen. Als bedrijven waar het fonds geld in heeft gestoken op dat terrein achterblijven, gaat ABP ermee in gesprek of het belang verkopen. Volgens het fonds gaan dergelijke keuzes niet ten koste van het rendement.