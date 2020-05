In het Verenigd Koninkrijk zijn in de maand april 4.321 nieuwe auto's op kenteken gezet, dat is zo goed als gelijk aan het naoorlogse dieptepunt van februari 1946. Toen ging het om 4.044 stuks. Dat meldt brancheorganisatie Society of Motor Manufacturers and Traders (SSMT) woensdag.

Het totaal aantal verkochte auto's lag in april 97,3 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar, toen er ruim 161.000 werden verkocht. De Britse showrooms zijn de hele maand dicht geweest als gevolg van de maatregelen in verband met de coronacrisis.

De branche pleit ervoor dat de autoverkoopbedrijven en -fabrieken bij de eerste golf van ondernemingen horen die weer open mogen. De auto's die nog wel werden verkocht in april, waren volgens de SSMT vooral bestemd voor werknemers in essentiële beroepen en organisaties.

Voor heel 2020 heeft de brancheorganisatie de verkoopverwachting inmiddels neerwaarts bijgesteld naar 1,68 miljoen nieuwe auto's. "Het laagste aantal sinds 1992."

In heel Europa zitten ook de autoverkopers in de hoek waar de klappen vallen. In Frankrijk werden afgelopen maand bijna 90 procent minder auto's verkocht, in Italië 97,5 procent. Nederland kwam er relatief goed vanaf met een daling van 53 procent. In ons land zijn de dealers dan ook niet gesloten.