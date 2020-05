Het aantal passagiers dat in de maand april met Ryanair vloog, daalde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met een ongekende 99,6 procent tot rond de 40.000. KLM geeft geen vervoercijfers over de maand april, bevestigt een woordvoerder van de maatschappij dinsdag desgevraagd aan NU.nl.

Ryanairs dochteronderneming Lauda Air vervoerde helemaal geen reizigers in april en rapporteert dan ook een daling van het aantal passagiers van 100 procent. Ryanair voerde afgelopen maand nog zo'n 600 vluchten van de oorspronkelijk geplande 75.500 uit. Voor een deel ging dat om repatriëringsvluchten en het vervoer van medische goederen op verzoek van overheden.

Bij de bekendmaking van de vervoercijfers over maart liet het Franse moederbedrijf van KLM, Air France-KLM, weten voorlopig niet meer naar buiten te treden met cijfers over de passagiersaantallen. "Wij hebben de publicatie van de vervoercijfers ook opgeschort", zegt een KLM-woordvoerder.

Donderdag presenteert Air France-KLM wel de financiële cijfers over de eerste drie maanden van dit jaar. Air France krijgt een kapitaalinjectie van 7 miljard euro van de Franse regering, via directe leningen en garantstellingen. De Nederlandse Staat zal KLM financieel steunen, naar verwachting gaat dat om een bedrag van tussen de 2 en 4 miljard euro.

De Europese Commissie keurde de staatssteun van Frankrijk voor Air France maandag goed. Ryanair zegt een klacht in te willen dienen in Brussel over de miljarden aan steun die de voorheen nationale luchtvaartmaatschappijen, zoals KLM en Air France, van overheden krijgen. Ryanair stelt dat dit oneerlijke concurrentie is.

Overgrote deel vloot aan de grond door coronacrisis

Als gevolg van de coronacrisis gelden veel vliegbeperkingen waardoor de maatschappijen het overgrote deel van de vloot aan de grond moeten houden. KLM maakte maandag bekend een deel van de Europese vluchten die waren opgeschort als gevolg van de beperkingen, weer op te starten.

De Hongaarse prijsvechter Wizz Air maakte dinsdag ook de vervoercijfers over april bekend. Bij die maatschappij daalde het aantal reizigers met 97,6 procent. In april vorig jaar waren het er nog 3,3 miljoen, afgelopen maand iets meer dan 78.000. Wizz Air vliegt in Nederland op Eindhoven Airport.