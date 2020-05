De Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia, staakt voorlopig de rechtstreekse vluchten tussen Rome en New York. De maatschappij die vanwege de ernstige problemen wordt genationaliseerd, heeft dan helemaal geen langeafstandsvluchten meer.

De vakbonden zijn het niet eens met de stap. Zij vrezen dat reizigers nu bij concurrenten Air France en KLM aan boord zullen stappen en wellicht niet meer terugkeren. Bovendien wordt de Italianen nu de mogelijkheid ontnomen om vanuit Italië direct naar de Verenigde Staten te vliegen.

De vluchten worden in ieder geval tot en met eind mei opgeschort. Volgens Alitalia omdat er niet meer voldoende vraag is en vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in New York.

De curator die door de staat is aangesteld bij de maatschappij die ook zonder coronacrisis zelden winst wist te maken, zei vorige week dat de vraag over de hele linie in de eerste drie weken van april met 95 procent was teruggelopen.

De Italiaanse regering steekt 500 miljoen euro in Alitalia en wordt als alles volgens plan verloopt in juni volledig eigenaar.