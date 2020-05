In de maand maart werden 15.775 vluchten geschrapt die vanaf luchthavens in Nederland zouden vertrekken. De overgrote bulk daarvan kwam te vervallen als gevolg van overheidsmaatregelen, maar bijna vijfhonderd vluchten werden om andere redenen geannuleerd.

Dat stelt EUclaim, een bureau dat passagiers tegen vergoeding helpt om compensatie te krijgen van luchtvaartmaatschappijen in het geval van verwijtbare grote vertraging of annulering. Met dat doel verzamelt het bureau data over alle vluchten.

Sinds april valt er door deze bureaus zo goed als niets meer te claimen omdat er nauwelijks nog gevlogen wordt. "We worden nog wel veel om advies gevraagd", zegt een woordvoerder van het bedrijf. "Vooral over de vouchers die luchtvaartmaatschappijen nu geven als ze een vlucht schrappen."

Meestal luidt het advies om die voucher maar te accepteren, omdat een eventuele rechtsgang meer tijd in beslag neemt dan het duurt om uiteindelijk toch je geld terug te krijgen. De maatschappijen moeten na maximaal een jaar de klanten alsnog hun geld teruggeven als ze geen gebruik hebben gemaakt van de voucher.

Twee weken van tevoren geïnformeerd, dan krijg je niks

Euclaim verwacht nog wel een strijd met de luchtvaartmaatschappijen over de eventuele claims over de maand maart. "Stel dat KLM vijf vluchten op een dag had tussen Schiphol en Barcelona en, toen de vraag inzakte, daar een vlucht tussenuit haalde", licht de woordvoerder toe. "De passagiers van die ene vlucht zijn dan, indien ze dat wilden, omgeboekt op andere vluchten maar dat laat onverlet dat die ene vlucht geschrapt is. Dus daar is een vergoeding voor te krijgen."

De woordvoerder spreekt hier van "een grijs gebied". Wanneer de autoriteiten bepaalde vluchten verbieden, zoals de VS bijvoorbeeld medio maart deed voor alle inkomende vluchten, dan is dat overmacht en hoeft geen extra vergoeding betaald te worden. "Hetzelfde geldt als maatschappijen de vlucht minimaal twee weken voor vertrek annuleren en dat laten weten."

De reizigers zijn dan tijdig geïnformeerd. Passagiers hebben altijd recht op geld terug als een maatschappij een vlucht uit het schema haalt. Sinds de coronacrisis geven maatschappijen echter geen geld terug, maar vouchers. Dat wordt door het ministerie gedoogd.