Restaurantketen Vapiano, dat tien filialen in Nederland heeft, is maandag failliet verklaard. De rechtbank Gelderland heeft het faillissement uitgesproken, zo blijkt uit een registratie in het Insolventieregister.

De eerste vestiging van de keten die zich richt op "vers, simpel eten met Italiaanse invloeden" opende in 2002 in Hamburg de deuren. Daarna werd het concept uitgerold over Europa en andere delen van de wereld, tot in Australië en Zuid-Amerika aan toe.

Volgens de website van het moederbedrijf telt de formule inmiddels 185 vestigingen in meer dan dertig landen, waarvan bijna 80 in Duitsland. Het gaat om eigen zaken, joint ventures en franchiseformules. Iedere locatie is volgens Vapiano goed voor vijftig tot tachtig banen.

De keten vroeg in Nederland op 24 april uitstel van betaling aan. Het moederbedrijf deed dat al op 20 maart en gaf de uitbraak van het coronavirus op als reden. Het ging al niet goed met de restaurants, maar de maatregelen in verband met het coronavirus zouden de nekslag zijn geweest.

Er zitten in Nederland onder meer filialen in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.