Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt vanaf maandag naar meer Europese bestemmingen. Zo vliegt KLM nu weer dagelijks naar Barcelona, Madrid, Rome, Milaan, Boedapest, Praag, Warschau en Helsinki. Ook moeten passagiers vanaf 11 mei aan boord een mondkapje dragen. Dat geldt voor alle vluchten, zo heeft KLM maandag bekendgemaakt.

De maatschappij vloog nog steeds op een dertigtal andere Europese bestemmingen, zoals Londen en Parijs. Het is de bedoeling dat het aantal bestemmingen wordt uitgebreid zodra dat kan. Voor het rijtje steden dat er nu bij is gekomen, golden eerder restricties.

Op plekken waar niet voldoende afstand kan worden gehouden, zoals aan boord van een vliegtuig, wordt het dragen van mondkapjes volgens KLM geadviseerd "dan wel verplicht gesteld". Dat geldt dus ook vanaf 11 mei aan boord van alle KLM-vliegtuigen. Passagiers moeten in principe zelf zorgen voor een mondkapje.

De verplichting om een mondkapje te dragen, geldt vooralsnog tot 31 augustus. Reizigers moeten die al dragen zodra ze gaan boarden.

KLM begon zomerseizoen met uitgeklede dienstregeling

KLM moest sinds februari in verband met het coronavirus steeds meer vluchten schrappen. In april is binnen de luchtvaart het zomerseizoen begonnen. De maatschappij begon dit zomerseizoen als gevolg van alle restricties met een sterk uitgeklede dienstregeling.

In een normale aprilmaand zou KLM op zo'n zeventig intercontinentale bestemmingen en meer dan negentig steden binnen Europa vliegen. Nu waren dat 25 intercontinentale en 32 Europese bestemmingen. Het aantal bestemmingen wordt uitgebreid zodra dat kan.

Vracht op passagiersstoelen om capaciteit uit te breiden

Volgens KLM wordt in de maand mei ongeveer 15 procent van de gebruikelijke vluchten uitgevoerd. Op een groot aantal intercontinentale bestemmingen wordt wel gevlogen, maar dan alleen met vracht en niet met passagiers aan boord.

Sinds eind april zet KLM op sommige vluchten zelfs vracht op passagiersstoelen om de vrachtcapaciteit uit te breiden. De vraag naar het vervoer van pakketten met bijvoorbeeld medische hulpmiddelen is nu juist heel groot.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.