Hoewel de binnensteden in Nederland vorige week gemiddeld nog 70,7 procent minder druk waren dan een jaar geleden, groeit het aantal mensen in winkelstraten in grote steden wel sneller dan in kleinere plaatsen, meldt retailadviesbureau RMC maandag.

RMC houdt de drukte in Belgische en Nederlandse winkelstraten bij door geanonimiseerd wifisignalen te tellen.

Hieruit bleek dat het er vorige week gemiddeld 7,2 procent drukker was dan in de week ervoor. Per dag was overigens wel verschil te zien. Zo was het zowel op Koningsdag als op 1 mei 1,2 procent minder druk een week eerder.

Het valt op dat de winkelstraten in grote steden aan het begin van de coronacrisis relatief de meeste bezoekers verloren, terwijl daar de afgelopen week juist de grootste relatieve en absolute toename van de drukte te zien was.

Zo nam het aantal bezoekers in de Kalverstraat in Amsterdam met 40 procent toe ten opzichte van een week eerder. "Dat betekent overigens niet dat de straten superdruk zijn: het is er nog steeds 80 procent rustiger dan vorig jaar", is de kanttekening die RMC hierbij maakt. De Rotterdamse Beurstraverse vertoonde een toename van 30 procent in vergelijking met week 17.

De straten in kleinere steden vertonen een minder snelle groei of lieten juist een afname van bezoekers zien. Zo groeide het bezoekersaantal in de Alkmaarse Langestraat op donderdag met 17,6 procent ten opzichte van een week eerder en was het op die dag in de Schoolstraat in Voorschoten 7,8 procent rustiger dan op de donderdag in week 17.

Detailhandel Nederland wil graag dat de veiligheidsregio's de koppen bij elkaar steken om te praten over maatregelen voor in de winkelstraten. Nu het steeds drukker wordt, bestaat de vrees dat de oproep vanuit gemeenten om thuis te blijven luider wordt. "Dat zou in ons nadeel zijn, terwijl de winkels er alles aan hebben gedaan om de nodige maatregelen te treffen", zegt een woordvoerder.

