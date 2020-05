De online verkopen gaan door het dak sinds de coronamaatregelen van toepassing zijn. Nederlandse consumenten bestellen veel vaker dan voorheen de boodschappen via internet, maar producten die het thuisblijven veraangenamen doen het ook goed. Ook zijn er producten die we nu juist links laten liggen.

Sinds de kappers dicht zijn, zijn thuiskappersscharen en tondeuses een hot item bij webwinkels. Dat signaleert zowel bol.com als MediaMarkt. "Sinds de kappers dicht zijn, is de verkoop van thuiskappersscharen toegenomen met 286 procent", zegt een woordvoerder van bol.com. "Er worden er bijna drie keer zoveel verkocht."

Opvallend genoeg ziet MediaMarkt dat er juist minder krul- en stijltangen worden verkocht. Mogelijk komt dat doordat mensen niet uitgaan en er geen feesten zijn. Ook is er minder belangstelling voor camera's, dat te verklaren zou zijn doordat mensen niet meer verwachten nog op vakantie te gaan. Gameconsoles doen het juist weer wel goed.

Bol.com zegt dat consumenten veel spullen kopen om de tuin om te bouwen tot speeltuin. "Zoals tafeltennissets, springkussens, schommeltouwen en basketbalstandaards." En skates en skeelers zijn ook weer helemaal hip. "Daarvan verkopen we in deze tijd acht keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar."

MediaMarkt ziet tenslotte ook dat het drukste moment op de website is verschoven van 18.00 uur voor de coronacrisis naar 13.00 uur midden op de dag.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.