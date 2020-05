De productiesector heeft de grootste daling doorgemaakt sinds het begin van de meting in 2000. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) maandag.

De zogenoemde NEVI inkoopmanagersindex, ofwel de NEVI PMI, daalde van 50.5 in maart naar 41.3 in april. Dit is het laagste cijfer sinds mei 2009. "Dit wijst op een grote verslechtering van de toestand van de productiesector als gevolg van de coronapandemie", aldus de vereniging.

Zowel de productieomvang als het aantal nieuwe orders daalde enorm. De druk op de toeleveringsketen groeide, waardoor er het vaakst langere levertijden waren sinds het begin van het onderzoek in 2000.

Toch moet het ergste nog komen, voorspelt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO. "Ondanks maatregelen van het kabinet om banen te behouden nam de werkgelegenheid af in het snelste tempo sinds juli 2009. Naar verwachting herstelt de vraag naar industriële goederen voorlopig niet."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.