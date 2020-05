Nederlanders kopen sinds de aankondiging van de eerste coronamaatregelen in maart meer online en kochten vooral in het begin andere dingen dan voorheen. Waar kleding minder in trek was, nam de verkoop van elektronica juist sterk toe, concludeert het Zweedse betaalbedrijf Klarna maandag aan de hand van eigen onderzoek.

"In de periode van 9 tot 29 maart is de aankoop van elektronica wekelijks met 25 procent gestegen", meldt de online bank. Daarna volgt de categorie 'entertainment', die wekelijks een plus van 22 procent vertoonde. Ook de categorieën 'eten en drinken' en 'gezondheid en schoonheid' zagen de verkoop stijgen, met respectievelijk 18 en 10 procent per week.

De online verkoop van kleding en schoenen daalde daarentegen flink. Het ging om een gemiddelde afname van 10 procent per week. Zo'n krimp werd nog niet eerder waargenomen in dit segment, meldt Klarna.

Wel is het koopgedrag sinds 30 maart weer vergelijkbaar met de situatie van voor de maatregelen. Kleding en schoenen worden weer meer verkocht. De plus van online winkelen is nog altijd te zien.

Klarna richt zich voornamelijk op de verwerking van webwinkelbetalingen en wordt gezien als een belangrijke concurrent van het Nederlandse Adyen. Het bedrijf is actief in zeventien landen.

