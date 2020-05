PostNL heeft in het eerste kwartaal van 2020 een flinke groei in pakketpost gezien. De grootste sprong maakte het bedrijf sinds de coronamaatregelen van half maart.

"Omdat veel fysieke winkels de deuren moesten sluiten, lieten veel kleine en middelgrote webshops een sterke volumegroei zien", schrijft het bedrijf maandag. Wel werd de internationale pakketstroom negatief geraakt, wat volgens PostNL komt doordat de virusuitbraak wereldwijd is.

Over het hele kwartaal groeide de pakketomzet van PostNL naar 414 miljoen euro, tegenover 398 miljoen in dezelfde periode in 2019. De totale kwartaalomzet komt op 701 miljoen euro, tegenover 684 miljoen in 2019.

De groei van de pakkettendivisie van PostNL zet overigens ook na het eerste kwartaal door, is nu al duidelijk. Zo berichtte het bedrijf afgelopen april al dat alle zeilen worden bijgezet om meer pakketten te kunnen verwerken.

De capaciteit werd in vijf weken met 40 procent opgestuwd, onder meer door sorteercentra ook op zondag te openen. Ook startte PostNL een zogenoemd 'matchingloket' om mensen die door de coronacrisis tijdelijk zonder werk zitten in te zetten als chauffeur of pakketsorteerder.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.