De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft zaterdag in haar wekelijkse podcast benadrukt dat er nog zo'n 8 miljard euro extra nodig is voor de ontwikkeling van een coronavaccin.

De Duitse leider is van mening dat er veel internationale samenwerking nodig is in de zoektocht naar geneesmiddelen en vaccins in de strijd tegen het coronavirus.

De bondskanselier deed de uitspraken met het oog op een digitale donorconferentie op 4 mei.

Dit initiatief is op poten gezet door de Europese Commissie, met als doel geld in te zamelen voor onder meer een vaccin. Merkel liet weten dat Duitsland van plan is om een grote financiële bijdrage te leveren.

Donderdag pleitten Merkel en haar Franse collega Emmanuel Macron al voor versnelling van de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19. Beide leiders onderstreepten daarnaast dat het vaccin voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn, zonder dat het land dat het ontwikkelt wordt bevoordeeld.

