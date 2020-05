De prijzen voor de belangrijke oliesoorten Brent en West Texas Intermediate (WTI) liggen op koers voor de eerste verbetering in vier weken tijd. De stijging valt samen met het begin op vrijdag van de in april afgesproken productiebeperking.

De prijs van Brent voor juli lag aan het einde van de middag 0,6 procent hoger op 26,31 dollar (23,95 euro). WTI werd weliswaar kortstondig voor meer dan 20 dollar per vat verhandeld, maar stond in de namiddag op 19,66 dollar. Dat betekent een winst van 4,4 procent.

Op vrijdag ging de door de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) en Rusland afgesproken productiebeperking in. Samen met andere belangrijke producenten werd in april een krimp van 9,7 miljoen vaten olie per dag overeengekomen.

Hiermee moet het verschil tussen vraag en aanbod teruggebracht worden naar ongeveer 13,6 miljoen vaten per dag. In juni komt het verschil naar verwachting uit op 6,1 miljoen vaten per dag.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de wereldwijde vraag naar olie sterk gedaald. Veel fabrieken liggen stil en daarnaast wordt er minder gevlogen. Ook pakken mensen minder vaak de auto. Het gebrek aan opslagplekken dreef de prijs verder omlaag.

