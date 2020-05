Het werkloosheidspercentage in de eurozone steeg in maart van 7,3 naar 7,4 procent. De impact van het coronavirus is dus niet direct in de werkloosheidscijfers terug te zien, meldt het ING Economisch Bureau vrijdag.

Dit komt onder meer doordat in de meeste landen pas in de tweede helft van de maand een lockdown werd afgekondigd.

Daarnaast wijst ING op de arbeidsduurverkorting en het ontslagrecht in Europese landen die ervoor zorgen dat Europeanen in vergelijking met bijvoorbeeld Amerikanen minder snel op straat komen te staan.

In Italië daalde de werkloosheid zelfs. De oorzaak moet worden gezocht in het feit dat veel mensen daar al zijn gestopt met de zoektocht naar werk. Hierdoor worden ze volgens ING niet meer officieel als werkloos meegeteld.

Ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder ligt het werkloosheidspercentage wel hoger, maar toen stond het aandeel met 6,4 procent op het laagste niveau sinds de start van de maandelijkse rapportages in januari 2000.

