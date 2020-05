De Duitse regering werkt aan een reddingsplan voor luchtvaartmaatschappij Lufthansa, schrijft Der Spiegel vrijdag. Met het plan is een bedrag van 10 miljard euro gemoeid.

De Duitse overheid zou voor 1 miljard euro een belang van 25,1 procent in Lufthansa willen nemen. Verder zou het bedrijf een kapitaalinjectie van 5,5 miljard euro krijgen, terwijl de overige 3,5 miljard via de Duitse ontwikkelingsbank KfW in de vorm van een lening beschikbaar komt.

Volgens bronnen zouden ook België, Oostenrijk en Zwitserland aan het reddingsplan willen bijdragen.

Lufthansa-piloten lieten eerder deze week weten gedurende twee jaar tot 45 procent van hun salaris te willen inleveren om de vliegmaatschappij te redden. Dat levert volgens de vakbond een bedrag van 350 miljoen euro op om het bedrijf verder te helpen.

Lufthansa heeft nog niet op het reddingsplan gereageerd, maar regeringsbronnen hebben aan persbureau Reuters laten weten dat er gesprekken gevoerd worden.

De luchtvaartmaatschappij vervoert vanwege de uitbraak van het coronavirus nauwelijks nog passagiers, terwijl het bedrijf wel kosten maakt.

