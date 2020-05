Via de loonkostenregeling is inmiddels ruim 1,9 miljard euro aan voorschot uitgekeerd aan bedrijven die minimaal 20 procent van hun omzet hebben zien verdampen als gevolg van de coronamaatregelen. Met dat geld kunnen de ondernemingen de salarissen van hun werknemers betalen en ze in dienst houden.

Het UWV meldt vrijdag dat tot eind april iets meer dan 114.000 bedrijven een beroep op de regeling hebben gedaan. Bijna 104.000 aanvragen voor ruim 1,7 miljoen werknemers zijn goedgekeurd.

Gekeken naar het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van het potje van de overheid, is de horeca goed voor het grootste aandeel. Het meeste geld ging echter naar de commerciële dienstverlening. "Het gaat dan om bedrijven in payrolling, consultancy en marketing", verduidelijkt een woordvoerder van het UWV.

Meer dan 343 miljoen euro ging naar bedrijven in de commerciële dienstverlening. Horecabedrijven ontvingen in totaal iets meer dan 282 miljoen euro.

Over alle sectoren bezien, komt de gemiddelde omzetdaling uit op maar liefst 70 procent. Bij de horeca en catering is het verlies met 82 procent het grootst, gevolgd door de cultuursector met 79 procent. Bij zorg en welzijn gaat het om een omzetdaling van 77 procent en bij de winkels komt 75 procent minder binnen.

