In de eerste drie maanden van dit jaar is voor 8,7 miljard euro aan medische producten geïmporteerd. Daarmee was Nederland de op vier na grootste importeur ter wereld, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag. De totale goederenimport viel juist lager uit.

De waarde van de geïmporteerde medische goederen lag 8 procent hoger ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Niet alleen mondkapjes, maar ook gaas, injectienaalden, medicijnen en röntgenapparatuur worden tot medische producten gerekend.

Medicijnen hadden met 42 procent het grootste aandeel in de totale invoerwaarde van 8,7 miljard euro. Deze komen doorgaans uit Duitsland, terwijl apparatuur veelal uit de Verenigde Staten geïmporteerd wordt. Medische hulpmiddelen komen in de meeste gevallen uit Ierland, de artikelen voor persoonlijke bescherming uit China.

Daling waarde goederenimport uit China en Hongkong zet door

In maart lag de waarde van uit China en Hongkong geïmporteerde goederen 9 procent lager ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder, zo laat het CBS daarnaast weten. Ook de import uit de rest van de wereld viel lager uit.

De waarde van de geïmporteerde goederen uit China en Hongkong lag in maart op 3,3 miljard euro, terwijl dat vorig jaar nog op 3,6 miljard euro lag.

Daarmee werd tevens de daling die in februari werd ingezet, doorgezet. In februari lag de waarde van de goederenimport 10 procent lager. Eind januari werd in Chinese provincie Hubei, waar ook de stad Wuhan ligt, begonnen met lockdowns. In de weken erop volgden andere steden en provincies.

In maart werden minder computers en laptops naar Nederland gehaald. Ook kwam er fors minder kleding uit de containers. Daar staat tegenover dat de import van zonnepanelen de afgelopen twee maanden met zo'n 75 procent toenam.

In totaal werd er voor 36,5 miljard euro geïmporteerd in maart, wat een terugval van 8 procent betekent.

