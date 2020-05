Ondanks de coronacrisis blijft het aantal hypotheekaanvragen in april onverminderd groot. Er zijn zelfs 83 procent meer aanvragen ingediend dan gemiddeld in de maand april in de afgelopen vier jaar, maakt Hypotheken Data Netwerk (HDN) vrijdag bekend.

Ondanks de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt, zijn in de afgelopen maand ruim 56.000 hypotheekaanvragen ingediend.

"Uit deze aantallen kunnen we concluderen dat het vertrouwen van huizenkopers nog niet is afgenomen door de coronacrisis,", zegt een woordvoerder van HDN. "We zien wel dat een lichte daling onder kopers die een bestaande woning kopen die aanzienlijk duurder is dan hun huidige huis."

HDN constateert daarnaast dat het aantal oversluiters (mensen die tegen een kleine boete overstappen op een andere rentevaste periode) toeneemt. "Mensen verwachten dat de rente weer gaat stijgen en willen daarom nu nog profiteren van de lage stand", aldus de woordvoerder.

HDN verzorgt de datacommunicatie tussen hypotheekadviseurs en -verstrekkers en heeft zicht op ruim 80 procent van de markt.