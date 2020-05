Wanneer gekeken wordt naar wat Nederlandse mannen en vrouwen in doorsnee verdienen in plaats van gemiddeld, dan is het verschil in het uurloon 7 procent in plaats van 14 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt het loonverschil tussen mannen en vrouwen op basis van gemiddelde uurlonen enigszins vertekend doordat de lonen van hoogbetaalde mannen hier zwaar meewegen.

Het CBS heeft daarom ook gekeken naar de zogenoemde mediane uurlonen. "De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd. Terwijl op basis van het gemiddelde uurloon vrouwen in 2019 gemiddeld 14 procent minder verdienen dan mannen, is dat op basis van de mediane uurlonen 7 procent."

Het verschil tussen wat mannen en vrouwen verdienen, zit volgens het CBS dan ook vooral in de hoge lonen, waarbij minstens 30 euro per uur verdiend wordt. "In die banen zijn mannen oververtegenwoordigd in de loonverdeling." Voor een kwart van alle uren die mannen werken krijgen ze meer dan 30 euro per uur, bij vrouwen is dat voor 14 procent van de uren.

Bij verreweg de meeste banen wordt minder dan die 30 euro per uur verdiend. "Bij deze banen zijn de gemiddelde uurlonen van mannen en vrouwen nagenoeg gelijk aan elkaar", zegt het CBS. "Dat het gemiddelde uurloon voor het totaal van alle vrouwen lager is dan voor mannen, wordt dus verklaard door de oververtegenwoordiging van mannen in de hoger betaalde banen."