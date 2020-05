De Amerikaanse webgigant Amazon houdt voor het eerst in jaren rekening met een verlies over het eerste kwartaal door extra kosten die het bedrijf maakt in verband met het coronavirus. Het gaat om een kostenpost van zo’n 4 miljard dollar, onder andere voor het testen van het personeel op COVID-19.

"We denken niet klein", zei oprichter en topman Jeff Bezos, de rijkste man op aarde over hoe zijn bedrijf omgaat met het virus. Terwijl veel stenen winkels personeel ontslaan, heeft Amazon sinds de uitbraak van het coronavirus 175.000 mensen meer ingehuurd.

Het bedrijf verkoopt ook veel meer, omdat mensen meer online bestellen. Maar kennelijk vertaalt zich dat door de kosten niet een-op-een in meer winst. De omzet zou bijna 30 procent hoger uitkomen op 81 miljard dollar.