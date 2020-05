Meer dan 111.000 ondernemers en bijna 24.000 consumenten hebben bij hun bank uitstel van aflossing gevraagd, meer geleend of kredietruimte gekregen sinds daar ruimte voor geboden wordt in verband met de coronacrisis. Daarmee is volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) inmiddels een bedrag van 7 miljard euro gemoeid.

Het gaat om aanvullingen bovenop het steunpakket van de overheid. Meer dan zestienduizend consumenten hebben een 'betaalpauze' gevraagd en gekregen voor het aflossen van de hypotheek. Nog eens ruim zevenduizend consumenten hebben volgens de NVB aflossing van een consumptieve lening voor zich uit geschoven.

Een aantal banken, ABN AMRO, ING, Rabobank en Triodos heeft voor ondernemers het uitstel van betaling uitgebreid met kredieten tot 50 miljoen euro, meldt de koepel vrijdag.

"Het uitstel van aflossing geldt voor maximaal een halfjaar en banken kunnen tot uiterlijk 30 juni aanbiedingen doen onder deze regeling", aldus de NVB. "Het is een brede regeling waar grote groepen, in de kern gezonde, klanten onder vallen; grotere mkb-bedrijven en grootbedrijven."

Het uitstel van betaling voor meer dan 103.000 bedrijven is opgelopen tot een waarde van 2,7 miljard euro. Verder hebben banken zo'n achtduizend nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven ter waarde van 4,3 miljard euro. "Bijna tweeduizend van deze financieringen zijn verstrekt met een overheidsgarantie, met name via de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf Corona."

Volgens de NVB vlakt het aantal nieuwe aanvragen om financiële steun inmiddels af. "Later in de crisis zou dit weer kunnen toenemen", waarschuwt de vereniging.