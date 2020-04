De omzet van supermarkten groeit dit jaar twee keer zo snel als voor de uitbraak van het coronavirus, schrijft marktonderzoeker Nielsen donderdag. Nielsen verwacht dat de omzet van supermarkten dit jaar met 5,7 procent zal groeien, tegenover gemiddeld 2,7 procent voor de coronacrisis.

"In tijden van economische zorgen of recessie zou je denken dat supermarkten een negatieve invloed kunnen ondervinden, maar het is eigenlijk het omgekeerde", stelt analyticus Hans Feenstra van Nielsen Benelux.

Nielsen ziet juist dat mensen meer boodschappen zijn gaan halen dan voorheen door de coronamaatregelen, bijvoorbeeld omdat mensen vaker thuis zijn. "Maar ook op langere termijn verwachten we dat door minder horecabezoek als gevolg van de verwachte recessie, er een verschuiving zal plaatsvinden van horeca naar supermarkten", aldus Feenstra. Nielsen verwacht niet alleen over 2020 een boost, ook voor 2021 voorziet de marktonderzoeker een grotere omzetgroei dan normaal.

Ook vorige week was het volgens Nielsen weer raak in de Nederlandse supermarkten. In aanloop naar Koningsdag kwam de supermarktomzet bijna 18 procent hoger uit dan vorig jaar. "De supermarktomzet van vorige week was weer abnormaal, want het was twee weken na Pasen en nog vóór Koningsdag."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.