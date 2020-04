Durex-condooms zijn in het eerste kwartaal van 2020 minder verkocht dan anders, schrijft moederbedrijf Reckitt Benckiser donderdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers. De topman van Reckitt Benckiser wijst naar de coronavirusuitbraak als reden voor de dalende verkopen.

"De coronavirusuitbraak is zijn tol gaan eisen op het aantal intieme gelegenheden van mensen", zei topman Laxman Narasimhan bij een toelichting op de kwartaalcijfers. Narashimhan wijst naar de reisbeperkingen en lockdowns die in meerdere landen gelden als reden voor het dalende aantal intimiteiten.

Volgens de topman worden met name in Italië en het Verenigd Koninkrijk minder condoomverpakkingen opengescheurd, vanwege de strenge maatregelen die daar gelden als gevolg op de COVID-19-uitbraak. In China zag hij juist weer een stijging van het aantal intieme contacten nadat de coronamaatregelen iets versoepeld waren.

Durex is maar een klein deel van het Britse Reckitt Benckiser. Over het geheel genomen profiteerde het conglomeraat juist van de coronacrisis, met flink hogere verkopen van desinfecteermiddelen van de merken Dettol en Lysol. Ook werden middeltjes tegen verkoudheid veel meer verkocht.

