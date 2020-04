Van alle stakende medewerkers in 2019 was 90 procent werkzaam in het onderwijs en de gezondheidszorg. Bovendien staakte er vorig jaar in totaal een recordaantal werknemers, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

In 2019 staakten er opgeteld 319.000 werknemers. Dit is een recordaantal sinds de telling 25 jaar geleden begon. Er waren 26 stakingen in totaal, wat minder is dan in 2017 (32) en 2018 (28).

Doordat het aantal deelnemers in 2019 groter was dan ooit, liep het aantal verloren arbeidsdagen op tot een record van 391.000. In 2018 gingen er nog 239.000 arbeidsdagen verloren.

De bedrijfstakken waar historisch gezien het meest gestaakt wordt, waren verder ook in 2019 voor een groot deel verantwoordelijk. 12 van de 26 stakingen vonden plaats bij industriebedrijven, 7 bij vervoer- en opslagbedrijven.

Toch gingen in de zorg en het onderwijs de meeste arbeidsdagen verloren, doordat er van deze sectoren zoveel mensen actievoerden.