Sinds medio maart hebben ruim 30 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd, meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid donderdag. Omgerekend komt dat aantal neer op ruim 18 procent van de beroepsbevolking.

Vorige week kwamen er ruim 3,8 miljoen aanvragen voor een werkloosheidsuitkering binnen. Het aantal aanvragen ligt hoger dan verwacht: analisten gingen uit van een toename van 3,5 miljoen aanvragen.

De hoeveelheid aanvragen laat zien hoe groot de schade is van de coronacrisis op de Amerikaanse economie. Veel mensen zijn hun baan verloren door de sluiting van onder meer restaurants en winkelcentra. Om de schade op te vangen hebben sommige staten in de Verenigde Staten de coronamaatregelen iets versoepeld.

Woensdag werd nog eens duidelijk wat voor een impact het coronavirus kan hebben op een economie, toen het Amerikaanse ministerie van Financiën bekendmaakte dat de economie in het eerste kwartaal van 2020 met 4,8 procent was gekrompen. Dit was de grootste krimp sinds de financiële crisis.

Naar verwachting zal de economie in het tweede kwartaal wel meer krimpen. De gevolgen van de coronacrisis waren maar voor een deel te voelen in het kwartaal dat eind maart eindigde.

