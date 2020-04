De Europese Centrale Bank (ECB) meldt donderdag dat ze het voor banken nog goedkoper gaat maken om geld te lenen vanwege de economische schade als gevolg van het coronavirus.

Op de leningen komt namelijk een negatieve rente van 0,5 procent. Dat betekent dat de ECB banken gaat betalen om geld te lenen bij de centrale bank. Als ze dat geld op hun beurt weer uitlenen aan andere bedrijven, stijgt het percentage naar 1.

Eerder op donderdag bleek dat de economie van de eurozone in het eerste kwartaal met 3,8 procent is gekrompen, maar het effect van het coronavirus zal in het tweede kwartaal vele malen groter zijn.

Eerder kondigde de ECB al nieuwe maatregelen aan om de economische schade tegen te gaan. Zo gaat de centrale bank meer staatsobligaties opkopen en komen meer leningen in aanmerking voor het opkoopprogramma.

