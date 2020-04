PostNL koopt zich in in de gezondheidstak van logistiek dienstverlener CB, dat groot is in de opslag en het verzendklaar maken van zorgproducten. De twee willen intensiever samenwerken waarmee ze inspelen op de toenemende behoefte aan de levering van zorgproducten aan huis en logistieke ondersteuning bij ziekenhuizen en zorginstellingen.

"Zoals de levering van wondzorgproducten en incontinentiemateriaal aan huis en bij zorginstellingen", aldus PostNL donderdag in een toelichting op de aankondiging. PostNL zegt erop in te spelen dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis wonen. "Zorg wordt steeds vaker op afstand verleend."

Het bedrijf verlegt de focus steeds meer van het bezorgen van post en folders naar logistiek bedrijf. Eerder dit jaar werd afscheid genomen van dochteronderneming Spotta, dat wekelijks miljoenen folderpakketten door de brievenbus gooit. PostNL gaf toen ook aan zich op andere activiteiten te willen focussen en zich "verder te ontwikkelen tot dé logistieke dienstverlener voor post en e-commerce".

Het bedrijf wil een minderheidsbelang nemen in de gezondheidstak van CB. De transactie moet in juli zijn afgerond.