De doe-het-zelfwinkels hebben in de maand maart bijna een kwart meer omzet geboekt dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het gaat om de grootste stijging van de verkopen sinds 2005, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

"De maatregelen tegen de verspreiding van het coronacrisis hebben een groot, wisselend effect gehad op de detailhandel in maart", constateert het CBS. De detailhandel als geheel zag de omzet met 3,5 procent toenemen, maar de verschillen waren groot.

Zo zagen de kleding- en schoenenwinkels een ongekend omzetverlies van rond de 40 procent. Online werd daarentegen zo goed als 30 procent meer omgezet.

De detailhandel heeft in maart 3,5 procent meer omgezet dan in maart 2019, meldt het CBS. Het verkoopvolume lag 2 procent hoger. De foodsector realiseerde een hogere omzet, de omzet van de non-foodsector kromp. Daarnaast is online bijna 29 procent meer omgezet." Supermarkten en drogisterijen deden goede zaken in maart."