Als gevolg van de beperkingen die gelden in verband met de coronacrisis, verlengt KLM de basisdienstregeling die op 29 maart inging, in ieder geval tot en met 3 juli. Dat zegt een woordvoerder van de maatschappij donderdag desgevraagd tegen NU.nl.

"Dit betekent dat KLM een sterk gereduceerd netwerk onderhoudt, met een aangepast schema", aldus de woordvoerder. "Dat komt neer op zo'n 5 tot 10 procent van het normale aantal vluchten." Deze dienstregeling zou in eerste instantie gelden tot en met 3 mei.

De KLM-woordvoerder tekent erbij aan dat per week kan veranderen welke van de aangekondigde vluchten al dan niet kunnen doorgaan. Dat is afhankelijk van de maatregelen van de verschillende autoriteiten.

In de zomerdienstregeling zijn vijftien intercontinentale bestemmingen opgenomen waar passagiersvluchten op worden uitgevoerd. Het gaat onder meer om dagelijkse vluchten van en naar New York en Seoel, een paar keer per week naar de Amerikaanse steden Los Angeles, Chicago en Atlanta, het Canadese Toronto, Mexico City, Singapore en Curaçao.

Beperkingen kunnen elk moment veranderen

Op Hongkong vliegt KLM wel heen met passagiers, maar niet terug. Voor Bangkok geldt juist dat KLM zonder passagiers vanaf Schiphol daarheen vliegt, maar wel passagiers meeneemt op de terugvlucht. Binnen Europa vliegt KLM nog op zo'n dertig bestemmingen. Die vluchten sluiten zoveel mogelijk aan op het intercontinentale netwerk.

"We adviseren onze klanten om zich voorafgaand aan het boeken te realiseren dat zij zelf verantwoordelijk zijn om kennis te nemen van de verschillende beperkingen die per land en per persoon variëren en op elk moment weer kunnen veranderen", aldus KLM op de website.

Voor vluchten die geboekt worden maar later alsnog worden geannuleerd, geeft KLM de reizigers vouchers.

