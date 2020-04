Het Deense energiebedrijf Ørsted wil een Nederlands windpark op zee bouwen, meldt het concern woensdag. Het bedrijf doet mee aan de zogeheten tender voor het windpark Hollandse Kust Noord.

De windparken zijn een belangrijk onderdeel van het plan om in 2023 16 procent van alle energie in Nederland uit duurzame bronnen te halen.

"We prijzen de Nederlandse overheid voor het vasthouden aan de aanbestedingsdeadline en de doelstellingen voor hernieuwbare energie in een tijd van wereldwijde onzekerheid", zegt Martin Neubert, directeur van Ørsted Offshore.

Ørsted bouwt nu al het windpark Borssele 1&2 voor de Zeeuwse kust. Dit eerste windpark van Ørsted in Nederland wordt later dit jaar volledig operationeel. Dan gaat het per jaar net zoveel stroom produceren als een miljoen Nederlandse huishoudens verbruiken.

Uiteindelijk zal het ministerie van Economische Zaken bepalen wie het windpark mag gaan bouwen. Volgens Het Financieele Dagblad doen ook Shell en Eneco mee aan de tender.