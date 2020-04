Hoewel Nederland relatief smalle straten heeft, levert winkelen in de bekende gebieden weinig knelpunten op als consumenten 1,5 meter afstand moeten houden. In het ergste geval zou de hoeveelheid winkelend publiek op een drukke zaterdagmiddag op nog geen twintig plekken beperkt moeten worden, meldt onderzoeksbureau Locatus donderdag.

Het onderzoeksbureau heeft gekeken naar de breedte van de straten in de winkelgebieden en uitgezocht hoeveel mensen in die straten kunnen lopen als ze 1,5 meter afstand tot anderen houden. Dan kom je uit op maximaal 550 mensen per meter straatbreedte. Voor het onderzoek heeft Locatus veiligheidshalve 500 aangehouden.

"Zo is bijvoorbeeld de Kalverstraat 8 meter breed, de Grote Marktstraat in Den Haag 29 meter breed en de Lijnbaan in Rotterdam 15 meter breed", vertelt directeur onderzoek Gertjan Slob. De Kalverstraat kan dus ongeveer vierduizend mensen per uur aan. "Voor corona liepen er op het drukste moment van de week (zaterdagmiddag 13.00 uur) ongeveer zevenduizend passanten", aldus Slob.

"Momenteel zien we dat er ongeveer 2.000 tot 2500 mensen per uur door de Kalverstraat lopen. We verwachten niet dat bij het versoepelen van de lockdownmaatregelen iedereen direct weer teruggaat naar normaal. Het zal nog wel even rustiger blijven in de winkelstraten en we gaan sowieso een rustigere zomerperiode in, omdat ook buitenlandse toeristen nog niet in groten getale naar ons land komen", zegt Slob.

"Ons onderzoek zegt niks over afstand houden in de winkels", benadrukt hij. "We hebben uitsluitend gekeken naar de winkelstraten in de steden." Het onderzoeksbureau heeft ook niet gekeken naar andere locaties waar knelpunten kunnen ontstaan door winkelend publiek dat bijvoorbeeld op weg is naar het centrum.

Locatus heeft voor het onderzoek gegevens van eerdere onderzoeken gecombineerd. Het gaat om onder meer informatie over het aantal passanten in de winkelstraat in het precoronatijdperk en hoe breed de drukste straten zijn.

Onze winkelstraten hebben middeleeuws patroon

"Als we dat naast de maximale capaciteit leggen, zien we dus alleen voor die drukste tijdstippen op zestien van de 130 onderzochte locaties mogelijke knelpunten", zegt Slob. Maar de kans is klein dat die op korte termijn ontstaan, aangezien mensen niet massaal zijn gaan winkelen terwijl vrijwel alle winkels weer open zijn.

Amsterdam en Utrecht tellen elk twee plekken waar het op de zaterdagmiddag zou kunnen knellen: in Amsterdam op de Nieuwendijk en de Kalverstraat en in Utrecht op twee plekken in winkelcentrum Hoog Catharijne. In de top tien van grootste knelpunten staan verder onder meer de Spuistraat in Den Haag en de Eindstraat in Breda.

Volgens Slob heeft Nederland in verhouding tot andere Europese landen relatief smalle winkelstraten. "In bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk zijn in de zeventiende en achttiende eeuw de stadscentra plat gegaan en zijn brede boulevards gemaakt. Wij hebben overwegend nog ouderwetse winkelstraten met het patroon uit de middeleeuwen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.