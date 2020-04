De Amerikaanse economie is in de eerste drie maanden van 2020 op jaarbasis met 4,8 procent gekrompen. Dit is de grootste krimp sinds de financiële crisis en ook groter dan wat analisten en economen hadden verwacht.

De Amerikaanse economie lijdt enorm onder de verspreiding van het coronavirus en de maatregelen die daartegen genomen worden. Donderdag meldde het Amerikaanse ministerie van Arbeid al dat 26 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering hebben aangevraagd.

Toch valt de krimp in de eerste drie maanden in het niet bij de records tijdens de financiële crisis in 2008. In het vierde kwartaal kromp de Amerikaanse economie toen met 8,4 procent.

Naar verwachting zal de economie in het tweede kwartaal wel meer krimpen. De gevolgen van de coronacrisis waren maar voor een deel te voelen in het kwartaal dat eind maart eindigde.

