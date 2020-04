Veel hotels hielden de deuren van hun restaurants en cafés tot voor kort helemaal gesloten. Toch hoeft dat volgens de noodverordening niet: openstelling voor eigen gasten mag namelijk gewoon. Verschillende ketens experimenteren nu met de mogelijkheden binnen de anderhalvemetereconomie.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) merkt dat er inmiddels inderdaad weer iets vaker wordt gekozen voor het heropenen van eet- en drinkgelegenheden voor eigen gasten. "Maar het is aan de ondernemers zelf", benadrukt de brancheorganisatie.

Fletcher Hotels pakt het groots aan. De keten rondde afgelopen weekend een geslaagde test af in enkele vestigingen, en rolt die deze week uit naar alle ruim honderd locaties. Terrassen, restaurants en bars worden dusdanig aangepast dat personeel 1,5 meter afstand van gasten kan houden.

De keten sorteert hiermee ook alvast voor op de zomermaanden, waarin er een enorme drukte wordt verwacht. "Het ziet ernaar uit dat het overgrote deel van de Nederlanders dit jaar vakantie in eigen land zal vieren."

'Proefdraaien met tien gasten'

Van der Valk, dat tientallen Nederlandse accommodaties heeft, is voorzichtiger. Tot nu toe worden de gasten nog steeds vooral via roomservice bediend. De keten ziet wel dat er mondjesmaat vestigingen bij komen die de restaurantdeuren weer openen, maar benadrukt dat er per geval wordt gekeken wat er mogelijk is met 1,5 meter afstand tussen gasten en personeel.

"We gaan dan hoe dan ook eerst proefdraaien, en dat kan bij een vestiging betekenen dat we beginnen met tien gasten. Dat kan bij succes dan langzaam worden opgevoerd." Grote uitspraken over alle locaties wil de woordvoerder in elk geval niet doen, om "situaties zoals bij IKEA" te voorkomen. Daar ontstond bij de heropening een flinke rij aan het begin van de dag.

AccorHotels, het moederbedrijf van onder meer Ibis, Mercure en Novotel, laat weten zich ook "geleidelijk" voor te bereiden op heropening. "De specifieke maatregelen die worden getroffen zijn breed. Zo worden er bijvoorbeeld bordjes geplaatst om men eraan te helpen herinneren om gepaste afstand te bewaren, plaatsen we plexiglas op de receptie en worden de schoonmaakprotocollen aangepast en aangescherpt."

Op dit moment is drie kwart van de 52 Accor-vestigingen nog dicht. Komende weken wordt gekeken welke locaties weer open zullen gaan.

