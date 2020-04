De zogenoemde beleidsdekkingsgraad, op basis waarvan wordt besloten of pensioenfondsen moeten korten, is voor het eerst onder de 100 beland. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd overzicht van De Nederlandsche Bank (DNB) over de stand van zaken onder alle pensioenfondsen per eind maart.

Pensioenfondsen hebben ieder een eigen dekkingsgraad; een cijfer dat aangeeft in welke mate de fondsen in staat zijn om aan hun verplichtingen in de toekomst te voldoen. DNB kijkt naar hoe alle pensioenfondsen presteren.

"De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de twaalf maandelijkse dekkingsgraden van alle pensioenfondsen", legt een woordvoerder van DNB uit. Dat cijfer stond op 31 maart op 99,7. "Het is nog nooit zo laag geweest als nu."

Op basis van de stand van de beleidsdekkingsgraad aan het eind van het kalenderjaar wordt bepaald of de pensioenfondsen moeten korten. Dat getal lag eerst op iets meer dan 104, maar is verlaagd naar 100 in het licht van de slechte prestaties van de fondsen vorig jaar.

Dat gold als tijdelijke maatregel, ter overbrugging naar de uitwerking van het pensioenakkoord dat moet leiden tot een nieuw stelsel. De pensioenfondsen hebben het al lange tijd moeilijk, omdat de rentes laag zijn en zij hun vermogen moeten waarderen tegen die (lage) rente. Nu zijn de gedaalde beurskoersen als gevolg van de coronacrisis daar nog bovenop gekomen.