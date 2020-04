Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil dat er een Europees garantiefonds komt voor vliegtickets. Via dat fonds zouden dan ook de vouchers die maatschappijen nu met honderdduizenden uitschrijven voor geannuleerde vluchten, gedekt kunnen worden. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds de uitbraak van het coronavirus en de daaraan gekoppelde reisbeperkingen, hebben luchtvaartmaatschappijen vele duizenden vluchten moeten schrappen. In navolging van de reisbranche geven de airlines passagiers die een ticket hadden voor die geannuleerde reizen een voucher in plaats van hun geld terug.

Met dat verschil dat de vouchers van de maatschappijen niet gedekt zijn door een garantiefonds. Volgens de minister gaat het in het geval van Air France-KLM, het moederbedrijf van KLM, om vouchers ter waarde van zo'n 3 miljard euro die al zijn uitgegeven.

Hoewel passagiers volgens Europese wetgeving bij het schrappen van een vlucht door de maatschappij recht hebben op geld terug, worden de vouchers door de minister gedoogd. Dit om te voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen failliet gaan. Maar als de maatschappij alsnog over de kop gaat, staat de consument met zo'n voucher dus met lege handen.

Volgens Van Nieuwenhuizen zijn ook andere Europese maatschappijen overgegaan tot het uitgeven van de vouchers.

Consument kan ook naar de rechter stappen

"Ik maak mij daarom in Europees verband hard voor een garantstelling op de vouchers, waarmee bezitters van vouchers zijn beschermd tegen een faillissement van de luchtvaartmaatschappij die de voucher heeft uitgegeven."

De minister vindt ook dat maatschappijen klantvriendelijker om moeten gaan met de vouchers. Zo moeten ze flexibeler worden en moeten maatschappijen de waarde van alle aan het ticket verbonden kosten in de voucher opnemen. Ook bijvoorbeeld extra bedragen die zijn betaald voor koffers of extra beenruimte.

De vouchers zouden ook overdraagbaar moeten worden. De waardebonnen zijn een jaar geldig. Na dat jaar moet de airline alsnog het totale bedrag, of het bedrag dat over is nadat een deel ervan is verzilverd voor een goedkopere vlucht, terugbetalen.