De luchtvaart heeft eerder grote crises voor de kiezen gekregen, zoals de aanslagen op 11 september 2001 en de aswolk, toen grote delen van het Europese luchtverkeer werden stilgelegd. Maar de huidige coronacrisis is volgens Airbus-topman Guillaume Faury de ergste crisis die de luchtvaartindustrie ooit heeft meegemaakt.

Dat zegt de topman van de Europese vliegtuigbouwer woensdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Airbus heeft de productie van commerciële vliegtuigen met ongeveer een derde teruggebracht vergeleken met de aantallen van voor de coronacrisis.

Het jaar begon volgens Faury nog goed. "Maar we zagen al snel de impact van de COVID-19-pandemie." Het bedrijf heeft behalve het terugschroeven van de productie ook andere maatregelen genomen om het bedrijf door deze crisis te loodsen. "Nu moeten we er als sector aan werken om het vertrouwen van passagiers in de luchtvaart te herstellen, terwijl we leren te leven in een wereld met deze pandemie."

Als direct gevolg van de maatregelen rond de coronacrisis kon Airbus in het eerste kwartaal zo'n zestig bestelde toestellen niet afleveren. Het aantal bestellingen nam met ongeveer eenzelfde aantal af, maar er staan nog steeds bestellingen voor meer dan 7.500 vliegtuigen in de boeken. De omzet van het eerste kwartaal kwam uit op 10,6 miljard euro, bijna 2 miljard euro minder dan een jaar eerder.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.