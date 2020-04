Veel studenten zitten als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus al twee maanden zonder inkomen. "We hebben het hier over geld dat eerste levensbehoeften als huur en boodschappen dekt. Het gaat om gemiddeld 530 euro per maand", melden de jongerentak van vakbond FNV en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) woensdag.

De vakbonden willen een oplossing voor de studenten die als het gevolg van het wegvallen van inkomen financieel in de knel komen. Volgens de vertegenwoordigers van de werkende studenten wordt de oproep aan het kabinet gesteund door de verschillende politieke partijen.

"Veel studenten zijn flexwerker en zitten al twee maanden zonder inkomsten. Ze hebben een nulurencontract, werken via uitzendbureaus of zijn schijnzelfstandige. Ze worden ontslagen of gewoon niet meer opgeroepen", zegt de FNV.

Praat mee op NUjij Ben jij student? Laat dan op ons reactieplatform NUjij weten of jij je in deze problemen herkent en deel je ervaringen.

Studenten zouden dezelfde financiële compensatie moeten krijgen als andere flexwerkers, die inkomsten mislopen als gevolg van de maatregelen die de verdere verspreiding van het coronavirus moet voorkomen.

De vakbonden zeggen inmiddels zestienhonderd meldingen te hebben van studenten bij wie het water aan de lippen staat. "Hoe langer dit duurt, hoe groter de schade. Binnenkort valt de incasso voor de huur weer op de mat, een oplossing is dringend nodig."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.