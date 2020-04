Producenten uit alle sectoren zien de toekomst somber in. Het producentenvertrouwen, op basis waarvan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de stemming in de industrie meet, is in april vanwege de coronacrisis beland op het laagste punt sinds dit gemeten wordt. Dat meldt het CBS woensdag.

Niet alleen zijn de fabrikanten uit de verschillende sectoren, zoals de voeding- en genotmiddelen, de textiel en transportmiddelen het somberst sinds 1985, het vertrouwen kelderde ook snel vergeleken met de maand maart, toen de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus van kracht werden. "Het was veruit de sterkste afname ooit", aldus het CBS.

"Vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid daalde ongekend sterk." In februari 2018 tekende het CBS de meest positieve stemming op onder producenten. Het statistiekbureau kijkt naar de verwachtingen van producenten over de te verwachten bedrijvigheid, de bestellingen en de voorraden. "Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren negatief", zegt het CBS over de maand april.

Het statistiekbureau kijkt ook naar de bezetting, het gebruik, van de machines van de producenten. "De benutting van het machinepark ligt op het laagste niveau sinds de start van de meting in 1989."

