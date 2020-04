British Airways verwacht tot 12.000 banen te moeten schrappen door de coronacrisis. Dat laat eigenaar International Consolidated Airlines Group (IAG) dinsdag weten.

Door de coronacrisis staan de vliegtuigen van veel maatschappijen aan de grond. Volgens IAG zou het jaren duren voordat de passagiersaantallen van British Airways hiervan zijn hersteld.

IAG is ook de eigenaar van maatschappijen als Vueling en Aer Lingus. De groep heeft in het eerste kwartaal een verlies van 535 miljoen euro geleden, terwijl het in dezelfde periode vorig jaar nog een winst van 135 miljoen euro noteerde.

De verwachting is dat de resultaten nog slechter zullen worden en om die reden zouden volgens IAG een flinke herstructurering en enorme ontslagronde bij British Airways nodig zijn. British Airways heeft nu nog zo'n 45.000 mensen in dienst.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.