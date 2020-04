Speciaalzaken zoals de slager en groentewinkel die al niet onverdienstelijk draaiden, doen tijdens de coronacrisis nog betere zaken. Voor de branchegenoten die met moeite het hoofd boven water hielden, is dit juist de nekslag. Dat zegt directeur Jan-Willem Grievink van het Food Service Instituut Nederland (FSIN) woensdag tegen NU.nl.

"Consumenten hebben nu, omdat ze veel thuiswerken, meer tijd om de speciaalzaak weer te ontdekken en sommige mensen hebben 'supermarktvrees' tijdens de coronacrisis", zegt Grievink. Ook het feit dat de horeca dicht is, speelt de speciaalzaak in de kaart; consumenten willen toch lekker eten.

Daardoor kunnen de winkels nieuwe doelgroepen aanboren, meent de directeur van het kennisinstituut voor de foodsector. "De speciaalzaken hebben lang gedreven op de oudere generatie, nu ontdekken jongeren de slager en de groentewinkel ook."

Het wegvallen van de horeca moeten de branches gezamenlijk oppakken als kans, vindt Grievink. "Waarom niet een kok laten koken met jouw producten en die laten thuisbezorgen?", stelt hij retorisch. Ook online kunnen en moeten speciaalzaken nu een slag maken.

"Zeker nu de traditionele achterban, de ouderen, het online winkelen juist door de coronacrisis ook heeft ontdekt."

Je hoeft niet om zes uur dicht omdat dat altijd zo was

Het FSIN houdt indexcijfers bij van de branche. Daaruit blijkt dat de betere speciaalzaken, vaak ook wat grotere, het goed doen. "Maar de index voor markten bijvoorbeeld is negatief en de boerderijwinkels doen het ook niet goed. Dat is of omdat er beperkingen gelden of omdat mensen er niet heen willen gaan."

Zo is het volgens Grievink voor kleinere zaken moeilijk om de verplichte 1,5 meter afstand in de praktijk te brengen. "En het is maar de vraag of mensen buiten in een rij willen staan wachten." Volgens hem moeten de winkels zichzelf opnieuw uitvinden.

"Door tegemoet te komen aan de wens van de consument. Je verkoopt als groentewinkel natuurlijk de beste appels en peren, maar die kun je ook gesneden verkopen of met yoghurt erbij. Doe wat de supermarkt doet, maar doe dat beter."

En de speciaalzaken kunnen ook best iets doen aan de openingstijden. "Je hoeft de winkel niet om 18.00 uur te sluiten omdat dat al generaties lang zo gaat."

