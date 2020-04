Minister van Landbouw Carola Schouten heft de landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee woensdag op. Het risico op besmettelijke vogelgriep is dusdanig afgenomen dat de maatregel niet langer nodig is, schrijft de minister dinsdag in een brief aan de Kamer.

De ophokplicht gold sinds 12 februari. Het gevaar dreigde dat de vogelgriep die elders in Europa was opgedoken naar Nederland mee zou worden genomen door trekvogels.

Eind maart werd de ophokplicht nog eens verlengd, omdat er halverwege die maand in Duitsland nieuwe besmettingen hadden plaatsgevonden. Sinds die verlenging is er geen uitbraak meer in of nabij Nederland gesignaleerd.

Ook de warmere en drogere weersomstandigheden zorgen momenteel voor een verminderd risico. Daarnaast trekken wilde watervogels in deze tijd van het jaar weg uit Nederland in plaats van hier te landen.

Overigens blijven er nog wel enkele strengere regels voor de sector gelden. Zo moeten transportmiddelen die worden ingezet voor gevoelige diersoorten uit landen met een uitbraak van de vogelgriep nog altijd twee keer gereinigd en ontsmet worden.