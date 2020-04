Bij supermarktketen Albert Heijn (AH) kan vanaf dinsdag weer gespaard worden voor de vershoudbakjes en binnenkort kunnen weer koopzegels geplakt worden. Dat zegt een woordvoerder van AH desgevraagd tegen NU.nl. Ook worden weer persoonlijke bonusaanbiedingen aan klanten gedaan.

"We zien dat, na een aantal hectische weken waarin we al onze energie besteed hebben aan bevoorrading van onze winkels en het toepassen van maatregelen om de 1,5 meter afstand te waarborgen, er nu weer ruimte is om andere activiteiten op te pakken", aldus de woordvoerder.

De actie om te sparen voor de vershoudbakjes werd medio maart stilgelegd. Vanwege het contact dat er dan is tussen de klant en kassamedewerker - wanneer zegels worden gegeven en kaarten worden ingeleverd - en omdat de supermarktketen andere prioriteiten had, zoals de bevoorrading.

"We hebben zorgvuldig gekeken naar hoe wij de spaaractie in deze bijzondere tijd, zowel voor de winkel als onze klant, op een fijne en veilige manier kunnen hervatten", aldus de woordvoerder. Die erop wijst dat de vershoudbakjes juist in deze tijd zo handig zijn. "Consumenten koken meer thuis, bewaren meer en koken misschien ook wel eens voor een ander."

AH moedigt klanten aan om bij voorkeur digitaal te sparen. Als ze dat via de app doen, krijgen ze vijf zegels cadeau. "Voor wie toch fysiek verder wil sparen, zijn de nodige maatregelen getroffen om hand-op-handcontact te vermijden", aldus de woordvoerder. De zegels worden dan door de kassamedewerker op het betaalplateau gelegd.

Klanten vinden het leuk om zegels te plakken

"Een volle spaarkaart kan, nadat klanten die aan een medewerker hebben laten zien, in een speciale box gedaan worden." AH zegt ook binnenkort weer koopzegels te willen uitgeven. "Ook met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen."

Klanten kunnen die zegels sparen en krijgen bij een volle kaart rente op het gespaarde tegoed. Albert Heijn heeft altijd gezegd dat deze spaaractie niet gedigitaliseerd wordt, omdat klanten het leuk vinden om zegels te plakken. De supermarktketen is ook weer begonnen met het doen van persoonlijke bonusaanbiedingen aan de klanten.

Albert Heijn schortte ook de reclamecampagne met de hamsterweken op, omdat het hamsteren aan het begin van de coronacrisis een negatieve bijklank heeft gekregen. Die actie komt voorlopig nog niet terug.

